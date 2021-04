Running, Strasimeno 2021: risultati e classifiche. Successi per Mohammed Hajjy e Denise Tappatà

La BiUltra 6.24 running BiUltra 6.24 comitato organizzatore. (Nella foto Hajjy taglia il traguardo)

Rinviata lo scorso 5 marzo ed in bilico fino all’ultimo per i ben noti motivi di sicurezza legati alla pandemia, la Strasimeno, storica ultramaratona disegnata lungo le rive del lago Trasimeno, con partenza ed arrivo a Castiglione del Lago (Perugia), si è regolarmente svolta nella mattina di domenica 11 aprile. Grande afflusso di appassionati che hanno potuto cimentarsi, oltre che sulla distanza lunga dei 58km, anche sulla classica maratona e sulla 21km. Nell’attesissima ultramaratona, successo finale del marocchino Mohamed Hajjy (Castenaso Celtic Druid), che ha tagliato il traguardo in 3h34’32, precedendo il portacolori dell’Atletica AVIS Castel San Pietro Matteo Lucchese (3h43’39’’) e Riccardo Vanetti (Podistica Pontelungo Bologna (3h44’28’’)

la partenza

Nella gara femminile, grande prestazione per Denise Tappatà (Stamura Ancona ASD), che ha sbaragliato la concorrenza chiudendo in 4h03’25’’. Al secondo posto si è classificata Francesca Bravi (Grottini Team Recanati, 4h08’26’’), mentre sul terzo gradino del podio è salita Chiara Milanesi (Fo di Pe’, 4h10’26’’), che solo due settimane fa aveva trionfato alla 6h di Biella.