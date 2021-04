remio Signorino all’Ippodromo Capannelle: vince Attimo Fuggente

La straordinaria domenica di galoppo all’Ippodromo Capannelle, purtroppo ancora a porte chiuse, regala un grande risultato nel tanto atteso Premio Signorino, listed race per cavalli di 4 anni e oltre sui 1800 metri.

A trionfare al traguardo è Attimo Fuggente che confeziona una prestazione super, vince in maniera prepotente e si candida con notevole chance di successo al prossimo premio Presidente della Repubblica, in programma nel Derby Day alle Capannelle il prossimo 23 maggio. Il portacolori della scuderia milanese Incolinx ha dominato dal primo all’ultimo metro sempre in testa guidato benissimo dal fantino Fabio Branca.

Il vincitore si è preso bella rivincita, ben 200 metri di vantaggio, sul cavallo che lo aveva preceduto nel recente Natale di Roma, Frozen Juke, giunto al secondo posto a pari merito con Only Time autore di percorso gagliardo. Quarto posto per Baptism, forse bisognoso di più metri.

La delusione maggiore per Out of Time, arrivato fuori quadro. Adesso Capannelle attende con trepidazione la sua prima grandissima domenica di primavera , quella del 25 aprile in cui si disputeranno il premio Parioli e il premio Regina Elena le due grandi classiche sul miglio per i tre anni.

Foto:Domenico Sa