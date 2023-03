Juventus, Allegri:”Credo che bisogna migliorare la gestione della partita”

Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro la Sampdoria

” Sul 2-0 non possiamo giocare in campo aperto – ha spiegato il tecnico della Juve -. Non bisogna subire ma andare in contropiede e chiudere gli spazi.I giocatori più esperti dovevano prendere per le orecchie i più giovani e rimetterli nelle posizioni”. “Vlahovic? Dusan ha fatto un’ottima partita, deve stare sereno – ha aggiunto -. Deve rimanere calmo, lui ogni tanto va fuori giri come gestione delle energie. Quando sarà meno frettoloso e più cattivo nell’attaccare la porta arriverà anche il gol”.