Serie B- Pisa – Cremonese 2-0 con doppietta di Torregrossa

Il Pisa batte la Crrenonese 3-0 e si irprende la testa della classifica.

Nel big match della 29^ giornata All’Arena garibaldi “Romeo Anconetani” i locali passano in vantaggio su calcio di rigore all’8’ minuto concesso dall’’arbitro Prontera per fallo di Valeri su Benali , massima punzione confermata dal VAR , dal dischetto Torregorossa non sbaglia.

Il Pisa sembra più in partita e la Cremonese cerca di reagire. L’occasione per i grigiorossi per pareggiare capita sui piedi di Zanimacchia: fallo di marin su valeri , Prontera invitato dal VAR a rivedere l’azione , il direttore di gara concede il penalty e l’attaccante dal dischetto, calcia il tiro viene respinto da un’ottimo Nicolas .

Si rientra nella ripresa con il doppio vantaggio pisano. La squadra doi D’angelo controlla e sfiora in due occasioni la terza rete che arriva all’89’ con Puskas.