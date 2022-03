Serie A: Atalanta – Genoa 0-0, Udinese – Roma 1 1

Ancora un pareggio per i rossoblu allenati da Blessin. Roma pareggio in extremis in pieno recupero.

Al Gewiss Stadium 0-0 contro l’Atalanta di gasperini , un puntoi per uno che non serve sia al Genoa in lotta per lalvezza che all’Atalanta di gasperini per un posto in Champions League .

Il primo tempo del Gewiss Stadium vede come unica emozione un palo di Muriel. Nella ripresa Pasalic si divora l’1-0 a porta spalancata davanti a Sirigu, mentre nel finale Sportiello respinge su Frendrup. La Juventus, quarta, vola a +8 sulla Dea. Altro pari per il Genoa, che però è a -6 dalla salvezza.

Finisce 1-1 la sfida tra Udinese e Roma, valida per la 29esima giornata di Serie A. Primo tempo a afavore dei friulani I premiati dal gol di Molina al 15′ .

la s quadra di Cioffi sfiora il raddoppio un incredibile doppio legno di Makengo. I giallorossi faticano a creare occasioni, ma al 94′ trovano il pari su rigore con Pellegrini (tocco di mano di Zeegelaar).