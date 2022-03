Parigi – Nizza Yates attacca e vince l’ottava tappa. Roglic resiste e trionfa a Nizza

Photo: A.S.O. / Alex Broadway .Domenica 13 marzo, 8a tappa: Nizza – Nizza

Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) ha scosso Primoz Roglic (Jumbo-Visma) con un attacco strepitoso nell’ultima giornata della Parigi-Nizza, ma la stella slovena ha mantenuto il comando assoluto con un forte supporto di Wout van Aert. La battaglia è iniziata dall’inizio e l’intensità non è mai diminuita. Dani Martinez (Ineos Grenadiers) ha attaccato a 50 km dalla fine, lanciando una battaglia sfrenata per la vittoria di tappa e la vittoria assoluta. Yates è andato in solitaria a 19 km dalla fine, sui ripidi pendii che portano al Col d’Èze. Ha aperto un grosso gap ma Roglic e Van Aert lo hanno portato sotto i 10” nel run-in finale della Promenade des Anglais, dove il fuoriclasse sloveno ha siglato la sua decima vittoria in una corsa a tappe del World Tour, la prima in Francia. Dopo la dimostrazione di forza durante la settimana, Van Aert porta a casa la maglia verde come vincitore della classifica a punti, Valentin Madouas (Groupama-FDJ) domina la classifica KOM e Joao Almeida (UAE Team Emirates) è il miglior giovane corridore.

CLASSIFICA DELLA TAPPA

1. Simon Philip Yates (Team BikeExchange-Jayco) in 2h52’59”

2. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a 09”

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) st

CLASSIFICA GENERALE

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in 29h19’15”

2. Simon Philip Yates (Team BikeExchange-Jayco) a 29”

3. Daniel Felipe Martinez (Ineos-Grenadiers) a 02’37”