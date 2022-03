Panthers Ko a Milano, vittoria per Warriors e Ducks

I Seamen Milano tornano a vincere contro i Panthers Parma, dopo un digiuno durato per tutta la stagione 2021 e si candidano nuovamente al ruolo indiscusso di leader della IFL. Prima vittoria stagionale per i Warriors, che vincono agevolmente contro gli esordienti Mastini. Partita combattuta a Roma, con i Ducks che la spuntano sui Rhinos Milano per 28 a 27 dopo un finale al cardiopalma.(nella foto di Giulio Busi , Warriors – Mastini)

C’era grande attesa per il Game of the Week della IFL, la sfida tra Seamen Milano e Panthers Parma che l’anno scorso ha infiammato le tifoserie e portato al titolo il team emiliano con tre risultati utili su tre scontri diretti disputati. L’attesa non è andata delusa, perché al Vigorelli abbiamo assistito a una grande partita, equilibrata e dominata dalle difese per i primi due quarti e poi contrassegnata dalla carica offensiva dei Seamen, che non ha lasciato scampo ai Campioni d’Italia in carica. La difesa meneghina ha concesso ai Panthers solo un field goal, mettendo una pressione asfissiante al QB avversario, Brook Bolles, mai in grado di risultare pericoloso e ancora lontano dagli standard cui Parma è abituata in cabina di regia. Nessun problema, invece, per Luke Zahradka, che ha potuto contare sul sicuro apporto dei tanti giovani talenti blue-navy: a bersaglio Juan Flores Calderon e Filippo Fiammenghi, preceduti dalla corsa in endzone di Bismark Yeboah che ha avuto il merito di aprire le segnature a metà del secondo quarto di gioco. Per un Di Tunisi che cambia maglia, un Lorenzo Gioco che ne fa splendide veci, trasformando senza esitazioni tutte e tre le mete meneghine. Seamen primi in classifica, dunque, e “alla finestra” per le prossime tre settimane, tanto durerà la pausa prima di vederli tornare in campo. A Parma, cui ieri mancavano alcune pedine importanti in linea, servirà recuperare rapidamente gli infortunati e, soprattutto, trovare nuovi equilibri in fase offensiva, dove va posto rimedio soprattutto al passing game.

Prima in casa per i Warriors Bologna e prima vittoria stagionale dopo la sconfitta subita la scorsa settimana contro i Dolphins Ancona. A farne le spese i Mastini Verona, che hanno pagato l’esordio assoluto nella massima serie e la serata di grazia di Alexis Zacharis, il canadese autore di tre dei quattro TD dei Warriors. A segno, sempre su ricezione e su lancio di Gabriel Cousineau, Mattia Parlangeli, e poi Matteo Dazzani con due field goal per il 31 a 0 che chiude i giochi e rimette in parità lo score stagionale dei bolognesi. Al netto della sconfitta, i Mastini hanno comunque mostrato una buona organizzazione di gioco e lasciato intravedere grandi margini di miglioramento, con import interessanti e che siamo certi sapranno ritagliarsi spazi importanti in questo campionato.

Warriors – Mastini

Partita parecchio combattuta a Roma, dove i Ducks hanno affrontato i Rhinos Milano nel secondo impegno casalingo consecutivo di questa stagione. A segno per primi i padroni di casa, con Ryan Curtiss che riceve un lancio corto da Calvin Sitt e mette i primi punti sul tabellone. Rispondono subito i Rhinos, con una corsa di Luca Assemian che riporta il punteggio in parità. Rimettono la testa avanti i romani, con una corsa personale di Stitt, alla quale rispondono i milanesi con una gran ricezione di Pietro Elmi su lancio di Daniel Santacaterina. Il nuovo sorpasso avviene a fine del secondo quarto ed è ancora Curtiss a ricevere l’ovale in endzone. Jacopo Impallomeni conclude l’opera centrando i pali e trasformando tutti e tre i TD per il 21 a 14 con il quale si va al riposo di metà incontro. Nella ripresa, di nuovo a segno i Ducks con un’altra spettacolare ricezione, questa volta di Ennio Iudicone (a segno anche la trasformazione di Impallomeni). Bruno Escobar accorcia le distanze per i Rhinos grazie ad un gran lancio di Daniel Santacaterina e relativa trasformazione di Giacomo Sarra nell’ultimo quarto di gioco e sarà ancora Pietro Elmi a riportare sotto Milano con un’altra gran ricezione in endzone. Il coaching staff nero-arancio, quando mancano pochi secondi al fischio finale, decide di andare per la vittoria e tentare la trasformazione da due punti. La difesa laziale fa però buona guardia, annulla la try e regala la prima vittoria ai Ducks, malgrado l’ultimo disperato tentativo dei Rhinos che, tornati subito in attacco grazie ad un riuscito onside kick, mancano l’appuntamento con l’endzone per sole tre yard. Emozioni per cuori forti, dunque, e ottimo spettacolo offerto da entrambe le squadre.

ITALIAN FOOTBALL LEAGUE – Week 2

Seamen Milano vs Panthers Parma 21-3

Warriors Bologna vs Mastini Verona 31-0

Ducks Lazio vs Rhinos Milano 28-27

Ph. Credits: @Giulio Busi