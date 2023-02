Tour dell’Oman 2023: Jorghenson tappa e maglia rossa

Foto: © A.S.O. / Associazione ciclistica dell'Oman /Pauline Ballet Al Hamra, lunedì 13 febbraio 2023- Il giovane talento americano Matteo Jorghenson (Movistar Team) è volato verso la vittoria la prima da professionista nella 3a tappa del Tour of Oman 2023. Il 23enne scalatore ha sfruttato al meglio i tratti più ripidi portando a un inedito traguardo ad Al Hamra (salita di Jabal Hatt, 4.6km all'8.5%) per avere la meglio su un altro giovane talento in ascesa, il belga Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step). Jorghenson non solo conquista la vittoria di tappa, ma conquista anche la maglia rossa da leader. Domani la quarta tappa penultima del Tour giorno, prima del finale aJabal Al Akhdhar (Green Mountain), dove i corridori affronteranno un altro finale esplosivo sulle colline di Yitti. Arrivo 1. Matteo Jorghenson (Team Movistar) 3h33’51’’ 2. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) +02'' 3. Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) +03’’ CLASSIFICA GENERALE 1. Matteo Jorghenson (Team Movistar) 11h25’48’’ 2. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) +06'' 3. Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) +14'' Classifica Maglie Maglia Rossa leader Matteo Jorghenson (Team Movistar) Maglia Verde classifica punti Matteo Jorghenson (Team Movistar) Maglia Bianca Miglior giovane Matteo Jorghenson (Team Movistar) Maglia Bianca Ciclista più attivo Jeroen Meijers (Terengganu Polygon Cycling Team)

