SERIE C – Uno sguardo al Girone C

di Marco Foianesi. Prima sconfitta stagionale per il Catanzaro che cade a Viterbo .

Fumata nera per la capolista Catanzaro nella città dei Papi. Prima sconfitta stagionale sul campo di Viterbo.La rete di Riggio interrompe la serie calabrese che durava da 26 partite e permette alla Viterbese con queste due vittorie consecutive che mancavano da più di un anno, di lasciare l’ultimo posto ora ad appannaggio della Fidelis Andria, capace di fermare sullo 0-0 la terza in classifica, il Pescara. Anche lo stesso Crotone non va oltre il pareggio interno con il Foggia, perciò per la capolista il vantaggio rimane pressoché invariato, un +10 un margine di assoluta tranquillità.In zona play-off il Latina ha trovato il suo bomber, Simone Andrea Ganz, pescato nell’ultimo giorno di mercato, il figlio del “segna semper lu”, regala la seconda vittoria consecutiva casalinga contro la Virtus Francavilla. Fondamentale vittoria per il Messina rigenerato dal mercato invernale con 9 acquisti, un 2-1 sul campo del Gelbison firmato dal tedesco Kragl, appena arrivato dal campionato austriaco dove giocava con il Ried. Pareggi tra Juve Stabia-Taranto e Potenza-Picerno. Recrimina L’Avellino sconfitto da un sempre più sorprendente Cerignola che vola al quarto posto. Per la squadra irpina una brutta frenata come lo è stata per il Giugliano sconfitto in casa dalla piccola Monterosi Tuscia, un piccolo comune nel provincia di Viterbo, ma splendida realtà in questa lega pro. Una serie C presa dal problema della sostenibilità economica, in attesa di riforme dal nuovo Presidente Matteo Marani