SERIE A – Hellas Verona-Salernitana 1-0

Il V batte la salernitana nel primno postico della 22^ giormnata e riapre il discorso salvezza

La rete al 31′ del primo tempo di Ngonge ,pescato in area da un cross di Lazovic , l’attaccante scaligero al secondo centro consecvutivo.

Nella ripresa il Verona si difende solo ripartenze per la squadra di Bocchetti e Zaffaroni. Occasionissima per Piatek , l’attaccante solo davanti a Montipò si dicora il gol del pari , bravo l’estremo difensore scaligero a deviare con il piede sinistro e palla in angolo.