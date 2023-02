Napoli, Spalletti:”scudetto? pensiamo a partita dopo partita”

Il Napoli, batte la Cremonese 3-0 e continua respirare aria da primato in testa alla Serie A.

Spalletti ai microfoni Dazn:” : “La chiave del successo è il modo di allenarsi – ha commentato il tecnico toscano a fine partita -. In allenamento andiamo forte tutti, chi gioca meno fa le cose fatte bene e se il livello tra di noi è alto, poi è difficile essere sorpresi in partita”. Il Napoli non sbaglia un colpo: “La città e i tifosi ci tengono sul pezzo, sappiamo che c’è la possibilità di fare qualcosa di importante” . Se in allenamento fanno le cose fatte bene, il livello è più alto e ci si abitua così da non farsi sorprendere dagli avversari. In allenamento andiamo forte”.