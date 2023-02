“Erano offesi per l’eliminazione in Coppa Italia, volevano vendicarsi”.( Ph. GdS)

Davide Ballardini commenta così a Sky Sport la sconfitta per 3-0 della sua Cremonese sul campo del Napoli: “Credo comunque che loro siano la squadra nettamente più forte in Italia, nel secondo tempo poi per loro è stato già facile. È chiaro che se non abbiamo mai vinto una partita evidentemente lo meritiamo, ma secondo me da qui alla fine la Cremonese farà delle ottime partite e arriverà anche la vittoria”.