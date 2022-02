Venezia, Zanetti: “Vittoria di carattere, è un nuovo inizio”

Paolo Zanetti si gode un successo importante: “La classifica non l’abbiamo mai guardata, anche perché abbiamo una partita in meno – ha detto il tecnico del Venezia dopo il 2-1 sul Torino .

“Dovevamo avere consapevolezza dei nostri mezzi, abbiamo affrontato quasi tutte le prime in classifica ed era prevedibile che avessimo difficoltà. Oggi è arrivata una vittoria sofferta, è un nuovo inizio, ma soprattutto una risposta caratteriale da parte della squadra. L’avvio di gara? Il Torino è arrivato molto aggressivo e noi non c’eravamo con le distanze, non riuscivamo a duellare con loro. Allora ci siamo messi a specchio, li abbiamo sorpresi sui duelli. Noi dovevamo assolutamente tirare fuori qualcosa in più, venivamo da un periodo in cui eravamo un po’ con l’acqua alla gola e alla fine sono arrivati questi tre punti”.