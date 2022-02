Torino , Juric:”annullare il gol di Belotti è stato un errore gravissimo”

Ivan Juric abbastanza arrabbiato “A volte è difficile commentare – ha detto il tecnico del Torino dopo la sconfitta interna contro il Venezia, condizionata dal gol annullato a Belotti al 90′” .

“Contro il Sassuolo è stato battuto un fallo laterale 15 metri in avanti, se questo invece è fuorigioco… Pobega non sta ostacolando. Non mi sembra ci sia stato il blocco: di cosa stiamo parlando? Sono cose gravissime, esattamente come il fallo laterale con il Sassuolo. Sono cose difficili da spiegare. Poi va bene così, la squadra ha fatto una grandissima partita a Sassuolo, ha preso gol all’ultimo minuto, come a Udine, stasera invece ce l’hanno annullato. Il rientro del Gallo? Oggi è stato forzato. Ha fatto due allenamenti con la squadra dopo settanta e passa giorni a parte. Ci vuole tempo, deve ritrovarsi e deve lavorare bene. Abbiamo fatto tutto l’anno senza di lui, è un giocatore importante, ma deve mettersi a posto fisicamente. Lui e Sanabria insieme? Assolutamente no, sono due finalizzatori”.