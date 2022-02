Sampdoria, Giampaolo:” ai miei non ho cose da reciminare “

“La squadra ha giocato con coraggio, magari e’ mancato qualcosa in termini di qualita’, per trovare soluzioni e uscire dal loro pressing.

Il gol subito, in una situazione su cui avevamo anche lavorato. Dopo 20 minuti abbiamo preso meglio le misure, e tutto sommato la squadra ha fatto una partita seria, giusta, ma poi ci sono anche i valori in campo e il Milan ha fatto una bella partita. Bravo il Milan”. Lo ha detto a Dazn il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Milan.