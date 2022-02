Padova: Aprile scende a 4’11″65 nei 1500, Caregnato regina venreta del pentathlon

La mezzofondista dell’Esercito diventa la sesta azzurra di sempre in una gara in cui si migliora anche Joyce Mattagliano (4’14”68). Folorunso in crescita nei 200 (23”70). Titolo veneto di pentathlon per la vicentina Giulia Caregnato nella gara vinta con 3880 punti dalla triplista Ottavia Cestonaro . (foto:Aprile e Mattagliano nei 1500)

Mezzofondo in copertina nel pomeriggio di gare al Palaindoor di Padova. Nei 1500 femminili c’è il netto progresso di Giulia Aprile (Esercito) che corre in 4’11”65, migliorandosi di quasi quattro secondi e diventando la sesta azzurra di sempre al coperto. Ma compie un passo avanti anche la compagna di club Joyce Mattagliano: per lei il cronometro segna 4’14”68, tre secondi in meno del suo primato. Buon test per Ayomide Folorunso nei 200 metri. L’azzurra delle Fiamme Oro con 23”70 ritocca il record personale di 23”86 che risaliva a cinque anni fa. Adesso è la nona italiana di ogni epoca, in una gara che non fa più parte del programma internazionale in sala. Cresce anche la veronese Anna Polinari (Carabinieri): 24”07. La sfida dei 400 vede il successo di Eleonora Marchiando (Carabinieri): 53”59 per la tricolore dei 400 ostacoli davanti al 53”94 di Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano), poi l’altra ostacolista azzurra Linda Olivieri (Fiamme Oro, 54”22) e Rebecca Sartori (Fiamme Oro, 54”36 PB indoor). Firmano il personale negli 800 al coperto Joao Bussotti (Esercito) con 1’49”06, alle spalle del bosniaco Abedin Mujezinovic (1’48”95 fuori classifica), e nei 1500 metri Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana) in 3’45”87. Torna a cimentarsi nel pentathlon Ottavia Cestonaro (Carabinieri),

Ottavia Cestonaro

già due volte campionessa italiana assoluta nelle prove multiple indoor. La triplista azzurra si comporta bene nelle prime due gare: personale demolito nei 60 ostacoli in 8”59 e riscritto anche nell’alto al coperto con 1.77 eguagliando quello all’aperto, poi non va oltre 10.00 nel peso, atterra a 6.05 nel lungo, per chiudere in 2’42”22 sugli 800 metri con un totale di 3880 punti, a quasi duecento dal miglior risultato in carriera. Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta), campionessa italiana juniores in carica, decide di fermarsi dopo tre gare. Il titolo regionale assoluto di pentathlon va così a Giulia Caregnato (Atl. Vicentina), quinta con 3244 punti.

Giulia Caregnato

Alla 21enne vicentina, al primo pentathlon della carriera, va anche il titolo regionale promesse, mentre la maglia di campionessa regionale juniores viene conquistata da Letizia De Sousa Gomez (Cus Verona Sez. Atletica) con 2047 punti. In corso l’eptathlon maschile con Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) che, dopo quattro prove, capeggia la graduatoria assoluta su Jacopo Zanatta (Silca Ultralite Vittorio Veneto): 2968 punti contro 2947.

RISULTATI. UOMINI. 200: 1. Mame Moussa Ndiaye (Atl. Pianura Bergamasca) 22”09. 800: 1. Joao Bussotti (C.S. Esercito) 1’49”06, 2. Enrico Riccobon (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 1’49”43, 3. Riccardo Tamassia (Trevisatletica) 1’49”91. Fuori classifica: Abedin Mujezinovic (BIH) 1’48”95. 1500: 1. Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana) 3’45”87. Triplo: 1. Stefano Magnini (Varese Atletica Asd) 15.20. DONNE. 200: 1. Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) 23”70, 2. Anna Polinari (Carabinieri) 24”07, 3. Elisa Visentin (Atl. Biotekna) 24”40. 400: 1. Eleonora Marchiando (Carabinieri) 53”59, 2. Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano) 53”94. 1500: 1. Giulia Aprile (C.S. Esercito) 4’11”65, 2. Joyce Mattagliano (C.S. Esercito) 4’14”68, 3. Federico Cortesi (Atl. Valle Brembana) 4’27”11, 4. Matilde Prati (Fondazione Bentegodi) 4’29”97. Pentathlon: 1. Ottavia Cestonaro (Carabinieri) 3880 punti, 2. Sara Chiaratti (Atl. Libertas Unicusano Livorno) 3679, 3. Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75) 3502, 5. Giulia Caregnato (Atl. Vicentina) 3244 (campionessa regionale assoluta e promesse), 17. Letizia De Sousa Gomez (Cus Verona Sez. Atletica) 2047 (campionessa regionale juniores). RISULTATI

foto : Aprile e Mattagliano leader nei 1500; Ottavia Cestonaro e Giulia Caregnato in gara nel pentathlon (credito Atleticamente).