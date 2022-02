Stefano Pioli soddisfatto, il Milan è in testa alla classifica.

La vittoria contro la Sampdoria è un’altra prova che la squadra sta bene , convinta dei propri mezzi.

“È stata la settimana perfetta – ha ammesso il tecnico del Milan -. Ci attendevano incontri difficili e delicati per la classifica, aver centrato la vittoria in tutti e tre è un ottimo segnale. Mancano tante partite ovviamente… Ora recuperiamo le energie, poi ricominciamo a pensare a una partita per volta”.