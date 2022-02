A Schilpario Hellwerger e Monsorno da “Coppa”. Insonni, Barp, Martin e Ghio tricolore

Campionato Italiano sprint Under 20 (Junior) all’insegna di Isonni (Esercito) e Barb (FFGG).Tra gli Under 18 successi di De Martin (Carabinieri) e Ghio (FFGG).In Coppa Italia brindano Hellweger (FFOO) e Monsorno (FFGG). Foto: Ghio – Artusi arrivo allo sprint.

Gran lavoro dello SC Schilpario con pista perfetta grazie anche al freddo della notte

A volte parlando di miracoli si deborda nell’esagerazione. I dirigenti e i volontari dello SC Schilpario oggi hanno proposto il Campionato Italiano U18 e U20 sprint su una pista superlativa. Applausi per loro soprattutto perché, nonostante le temperature primaverili dei giorni scorsi, la scarsità di neve e il vento birichino, sono riusciti a mettere in campo una giornata di gare a go-go dalle 9 del mattino a mezzogiorno senza sosta.

Grazie al freddo della notte (-7°stamattina!) le gare si sono svolte senza sbavature, e hanno rispettato appieno i pronostici. Chapeau ai nuovi campioni italiani Elia Barb, il bellunese delle FFGG, e Lucia Isonni,

Lucia Isonni

profetessa in patria. L’atleta del CS Esercito nella gara junior (U20) ha infuocato il pubblico di casa sua, Schilpario, ed ha premiato gli sforzi del presidente Andrea Giudici. I più giovani Under 18 hanno visto primeggiare con una superiorità impeccabile la bellunese di Padola del CS Carabinieri Iris De Martin Pinter, già campionessa italiana giovanile, mentre per la gara maschile c’è voluto il fotofinish per decretare il vincitore, risultato per un non nulla il cuneese Davide Ghio (FFGG) con il valsassinese Aksel Artusi a soccombere. La gara senior ha visto al via tutti gli azzurri non impegnati a Pechino. L’altoatesino Michael Hellweger è stato l’autentico mattatore, ha vinto tutta le batterie, finale compresa. Protagonista anche la fiemmese Nicole Monsorno (FFGG)

Monsorno . Helwerger

A mezzogiorno si entra nel vivo con le finali Senior. Sul traguardo arrivano Nicole Monsorso ed Emilie Jeantet, che si giocano la prima e la seconda posizione in volata, subito dietro Martina Bellini cerca di recuperare terreno su Federica Cassol, terza, ma la bergamasca giunge quarta.

Nella gara maschile è Michael Hellweger che per pochi metri vince su Giacomo Gabrielli, mentre il terzo posto se lo sono giocato in uno sprint finale Giovanni Ticcò e Simone Daprà.

Poco dopo la Senior tocca alla categoria U20, dominata dall’atleta di casa Lucia Isonni. Veronica Silvestri, dopo aver faticato in tutta la gara, recupera posizioni sul finale concludendo proprio al secondo posto. Perde invece un po’ di terreno Nadine Laurent che scivola in terza posizione. Nella U20 maschile un trionfante Elia Barp, dopo aver duellato tutta la gara con Martino Carollo, vince la sprint. Benjamin Schwingshackl, dopo aver condotto le altre batterie, fatica un po’ in finale e proprio in volata riesce a conquistare il terzo posto.

Nella U18 femminile è Iris De Martin Pinter a dominare, proprio come aveva fatto sia in semifinale che nelle batterie. Anna Maria Ghiddi, al suo esordio sulla pista degli Abeti, raggiunge il secondo posto in volata, con Roberta Cenci terza. Nella U18 maschile una finale combattuta e decisa poi al fotofinish per Davide Ghio ed Aksel Artusi. Alla fine è il piemontese Ghio a spuntarla, mentre per Artusi c’è il secondo posto. Staccato di qualche metro Gabriele Rigaudo.

La bella giornata di sole ha esaltato il grande impegno degli organizzatori dello SC Schilpario, che domani hanno in programma, anticipate alle ore 9, la 15 km e la 20 km in classico di Coppa Italia Gamma Senior e la 10 km e la 15 km, sempre in classico, di Coppa Italia Rode Giovani, tutte mass start.

Info: www.sciclubschilpario.it

Download immagini TV: www.broadcaster.it

Classifiche Sprint 1,4 km TL

SENIOR-U23 MEN

1 Hellweger Michael G.S. Fiamme Oro; 2 Gabrielli Giacomo C.S. Esercito; 3 Ticco’ Giovanni G.S. Fiamme Oro; 4 Dapra’ Simone G.S. Fiamme Oro; 5 Serra Daniele C.S. Esercito; 6 Mocellini Simone G.S. Fiamme Gialle

SENIOR-U23 WOMEN

1 Monsorno Nicole G.S. Fiamme Gialle; 2 Jeantet Emilie C.S. Esercito; 3 Cassol Federica C.S. Esercito; 4 Bellini Martina C.S. Esercito; 5 Hutter Sara G.S. Fiamme Oro; 6 Corradini Stefania Sottozero Nordic Team

U18-U16 MEN

1 Ghio Davide G.S. Fiamme Gialle; 2 Artusi Aksel A.S.D. Sporting Club; 3 Rigaudo Gabriele S.C. Alpi Marittime; 4 Gaglia Gioele S.C. Alta Valtellina; 5 Foradori Riccardo Amateursciclub Sesvenna; 6 Cuc Tommaso S.C. Gran Paradiso

U18-U16 WOMEN

1 De Martin Pinter Iris C.S. Carabinieri; 2 Ghiddi Anna Maria A.S.D. Sci Fondo Pavullo; 3 Cenci Roberta S.C. Gallio A.S.D.; 4 Negrini Erica Amateursciclub Sesvenna; 5 Gismondi Maria G.S. Fiamme Oro; 6 Salvadori Manuela S.C. Alta Valtellina

U20 MEN

1 Barp Elia G.S. Fiamme Gialle; 2 Carollo Martino S.C. Alpi Marittime; 3 Schwingshackl Benjamin C.S. Carabinieri; 4 Balmetti Mauro G.S. Fiamme Oro; 5 Varesco Giacomo G.S. Fiamme Oro; 6 Mastrobattista Simone G.S. Fiamme Gialle

U20 WOMEN

1 Isonni Lucia C.S. Esercito; 2 Silvestri Veronica G.S. Fiamme Gialle; 3 Laurent Nadine G.S. Fiamme Oro; 4 Dedei Denise S.C. Gromo A.D.; 5 Gallo Elisa G.S. Fiamme Gialle; 6 Negroni Giulia S.C. 13 Clusone A.D.