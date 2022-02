Azzurri sconfitti nella seconda partita del Sei Nazioni

Seconda sconfitta per l’Italia nel Sei Nazioni 2022: all’Olimpico domina l’Inghilterra con il punteggio di 33-0. Cinque le mete segnate dai Bianchi, che vincono per la 29^ volta in altrettanti incontri con gli azzurri. L’Italia torna in campo il 27 febbraio a Dublino contro l’Irlanda,