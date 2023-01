Serie A Tim Calcio Femminile.Sabato alle ore 14.30 in diretta su LA7 Fiorentina-Roma

OSPITE L’ATTACCANTE DEL PARMA MELANIA MARTINOVIC

È Fiorentina-Roma il match clou della tredicesima giornata della Serie A TIM di calcio femminile, in diretta e in esclusiva in chiaro su La7 e La7.it sabato 14 gennaio alle 14.30, con la telecronaca di Laura Gobbetti e Martina Angelini.

Dalle 14.00 ospite in collegamento nel pre partita condotto da Cristina Fantoni l’attaccante del Parma Melania Martinovic, che nella prima metà della scorsa stagione ha giocato proprio nella Fiorentina. Nello studio post-gara, sempre in compagnia di Cristina Fantoni, analisi e interviste alle protagoniste.

Allo studio “Torrini” di Sesto Fiorentino la Roma, in testa alla classifica con 30 punti ma sconfitta (dalla Juventus) nell’ultima gara prima della sosta, affronta la Fiorentina terza a -5 e reduce da due successi consecutivi.

Sarà possibile rivedere la gara sul sito di La7 così come gli highlights di tutti i match della tredicesima giornata della Serie A Tim femminile.