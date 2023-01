Roma , Mourinho:” la squadra da sempre il massimo”

Josè Mourinho soddisfatto della vittoria q-0 contro il Genoa e il passaggio ai quarti Coppa Italia.

“I mieiei ragazzi danno sempre il massimo , per questo sono soddisfatto”.- ha spiegato il tecnico giallorosso ai microfoni di Sportmediaset -.. “L’unica cosa che mi è dispiaciuta nel match è sentire qualche fischio a Zaniolo – ha aggiunto -. Chiedo ai tifosi di non fischiare i miei giocatori”. “Dybala? Ha un profumo diverso…”.

In conferenza astampa non poteva mancare la domanda sulla panchina del Portogallo :”Voglio ringraziare il presidente della federazione portoghese, quello che mi ha detto mi ha fatto piacere e mi ha reso orgoglioso. Mi ha detto che ero non la sua prima scelta per la panchina, ma la sua unica scelta e che avrebbe fatto di tutto per portarmi a casa e per me è stato un onore. Ma non sono andato. Sono qui, e questo mi interessa”.