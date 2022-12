SERIE BKT- Bari – Modena 4-1 , Frosinone -Pisa 0-0

Alllo stadio San Nicola il Bari ritrova la vittoria interna e batte il Modena 4-1, la capolista Frosinone non va oltre lo 0-0 contro il Pisa.

BARI – MODENA 4-1

Il Bari rtirova la vittoria casalina e allo stadio San Nicola batte 4-1 il Modena. Gallletti in vantaggio al 6′ con Botta al e raddoppio di Folorunsho al 20’. nella rirpesa lo sfortunato autogol di Cittadini al 53’. Sul finire del match Di Cesare firma il poker con una spettacolare azione. . Il Modena realizza il gol della bandiera con Diaw al 93’). Biancorossi che salgono al terzo posto in classifica.

FROSINONE -PISA 0-0

Allo stadio Stirpe la squadra allenata da Grosso impone un buon ritmo ala gara creando le occasioni migliori per passare in vantaggio: al 12′ Sampirisi trova sul secondo palo Garritano che calcia a botta sicura. La sua battuta è però respinta da Calabresi, abile ad intervenire in scivolata.

Al 25′ ci prova Mulattieri , il colpo di testa è deviato in angolo con un grande intervento da Livieri .Nel secondo tempo, si fa vede il Pisa con Morutan che impegna seriamente Turati direttamente dalla bandierina. Il Frosinone risponde con Insigne che spreca solo davanti a Livieri una grande occasione per il vantaggio. Inziia la girandola dei cambi ma, il risultato non cambia.

LA CLASSIFICA

. Frosinone 36 punti

2. Reggina 32

3. Genoa 27

4. Bari 29

5. Ternana 26

6. Brescia 24 *

7. Pisa 23

8. Sudtirol 23

9. Parma 23 *

10. Ascoli 22

11. Cagliari 22

12. Modena 21

13. Benevento 21

14. Palermo 20

15. Venezia 19

16. Cittadella 19

17. SPAL 17

18. Cosenza 17

19. Como 16

20. Perugia 13

* Una partita in meno