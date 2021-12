Serie A:Udinese-Milan 1-1

Il Milan non va oltre il pari contro l’Udinese. Alla Dacia Arena finisce 1-1.

Dopo la sconfitta e l’leliminazione inChampions league contro il Liverpool, il Milan incassa un’altra mezza delusione. Alla dacia Arena finisce 1-1 con L’Udinese , anticipo 17^ giornata Serie A.

Udinese in vantaggio gol di Beto al 17′, scattato sul filo del fuorigioco e bravo a battere Maignan al secondo tentativo. Brutta prestazione dei rossoneri, salvati da un’acrobazia di Ibrahimovic al 92′.

IL TABELLINO

UDINESE-MILAN 1-1

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Becao , Nuytinck , Perez ; Molina , Arslan (25′ st Jajalo ), Walace , Makengo , Udogie (17′ st Zeegelaar ); Beto , Deulofeu (25′ st Success ). A disp.: Carnelos, Padelli, De Maio, Soppy, Samardzic, Forestieri, Nestorovski, Pussetto. All.: Cioffi

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Florenzi , Tomori , Romagnoli , Theo Hernandez ; Bakayoko (1′ st Kessie ), Bennacer (1′ st Tonali ); Saelemaekers (23′ st Castillejo ), Diaz (36′ st Maldini ), Krunic (1′ st Messias ); Ibrahimovic . A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu. All.: Pioli

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 17′ Beto (U), 47′ st Ibrahimovic (M)

Ammoniti: Perez (U), Deulofeu (U), Castillejo (M)

Espulsi: Al 50′ Success (U) per una spinta a Florenzi (M)