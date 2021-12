Serie A: Venezia-Juventus 1-1

Il Venezia frena la Juve. Al penzo finisce 1-1 l’anticipo della 17^ giornata.

Bianconeri subito senza Dybala, uscito per infortunio, ma in vantaggio al 32′ con la rete di Morata in anticipo su Caldara. Nella ripresa il pareggio di Aramu al 55′ con un mancino dal limite, prima del miracolo salva risultato di Romero su Bernardeschi dieci minuti più tardi

IL TABELLINO

VENEZIA-JUVENTUS 1-1

Venezia (4-3-1-2): Romero ; Ebuehi (34′ st Mazzocchi ), Modolo , Caldara , Haps ; Crnigoj (34′ st Peretz ), Ampadu (18′ st Tessmann ), Busio ; Aramu ; Johnsen (12′ st Kiyine ), Henry (34′ st Forte ). A disp.: Lezzerini, Svoboda, Molinaro, Schnegg, Heymans, Bjarkason, Sigurðsson. All.: Zanetti

Juventus (4-2-3-1): Szczesny ; De Sciglio , Bonucci , De Ligt , Pellegrini (31′ st Alex Sandro ); Locatelli (42′ st Soulé ), Rabiot ; Cuadrado , Dybala (12′ Kaio Jorge (31′ st Kean )), Bernardeschi (31′ st Bentancur ); Morata . A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, De Winter, Miretti. All.: Allegri

Arbitro: Valeri

Marcatori: 32′ Morata (J), 10′ st Aramu (V)

Ammoniti: Modolo, Caldara, Ampadu (V); Pellegrini, Bernardeschi (J)