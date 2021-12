F1 Verstappen vince il Gran premio di Abu Dabhi ed è ufficialmente campione del mondo

L’ufficialità è arrivata al termine secondo incontro tra commissari e tre rappresentati Red Bull (Horner/Newey/Whitley). Con loro anche tre rappresentati Mercedes e un loro avvocato.

La protesta che al momento resta in piedi (delle due presentate) è quella relativa alla Safety Car e l’articolo 48.12 del regolamento sportivo. La Red Bull ha presentato altri episodi precendeti a quello “incriminato” in cui il direttore dì gara ha gestito il regime dì safety in maniera diversa dal regolamento (secondo quanto sostiene la scuderia austro-inglese). 22 minuti fa Abu Dhabi, reclami Mercedes per i due episodio verificatisi in pista

Veratsppen precede Hamilton, sorpassato proprio all’ultimo giro. La Mercedes però ha presentato due reclami: team dai commissari, terminato un secondo incontro. Sul podio anche la Ferrari di Sainz, decimo Leclerc. Ritiro per Raikkonen, Russell, Giovinazzi e Perez

Classifica Gran premio Classifica GP:

Pos. Pilota Team Tempo 1 M. Verstappen (B) Red Bull / 2 L. Hamilton (D) Mercedes / 3 C. Sainz (D) Ferrari + 64″6 4 V. Bottas (D) Mercedes + 68″4 5 Y. Tsunoda (D) AlphaTauri + 75″2 6 P. Gasly (M) AlphaTauri + 78″0 7 L. Norris (D) McLaren + 67″5 8 F. Alonso (M) Alpine + 87″8 9 E. Ocon (D) Alpine + 1 giro 10 C. Leclerc (D) Ferrari + 1 giro 11 S. Vettel (D) Aston Martin + 1 giro 12 D. Ricciardo (D) McLaren + 1 giro 13 L. Stroll (D) Aston Martin + 1 giro 14 M. Schumacher (D) Haas + 1 giro 15 N. Latifi (D) Williams + 1 giro 16 S. Perez (B) Red Bull Retirado 17 A. Giovinazzi (D) Alfa Romeo RITIRO 18 G. Russell (M) Williams RITIRO 19 K. Raikkonen (D) Alfa Romeo RITIRO