Atalanta-Verona 2-1

Al Gewiss Stadium, l’Atalanta ha battuto in rimonta l’Hellas Verona

Scaligeri in vantaggio con Simeone al 22′, pareggio di Miranchuk per l’Atalanta e rete decisiva nel secondo tempo, tiro di Koopmeiners deviato da Tameze. Vittoria importantissima per i bergamaschi, per il Verona prima sconfitta interna della gestione Tudor. Gasperini cancella così parzialmente l’amarezza Champions.

IL TABELLINO

VERONA-ATALANTA 1-2

Verona (3-4-1-2): Montipò ; Casale , Magnani (26′ st Sutalo ), Ceccherini (36′ st Cancellieri ); Faraoni , Ilic (15′ st Veloso ), Tameze , Lazovic ; Lasagna (15′ st Bessa ); Simeone , Caprari . Allenatore: Tudor 6. A disp.: Pandur, Berardi, Coppola, Cetin, Ruegg, Barak, Ragusa.

Atalanta (3-4-3): Musso ; Toloi , Demiral , Djimsiti ; Zappacosta (1′ st Hateboer ), De Roon , Koopmeiners , Pezzella (40′ st Palomino ); Miranchuk (33′ st Pessina), Muriel (11′ st Zapata ), Pasalic (11′ st Ilicic ). Allenatore: Gasperini . A disp.: Sportiello, F. Rossi, Lovato, Maehle, Freuler, Piccoli,

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 22′ pt Simeone (V), 37′ pt Miranchuk (A), 17′ st Koopmeiners (A)

Ammoniti: Ceccherini, Caprari (V), Zapata (A)