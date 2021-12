Gian n Piero Gasperini non nasconde la gioia per la vittoria ottenuta in rimonta a Verona contro l’Hellas:

“È stata una partita che mi ha dato grande soddisfazione vincere, contro una squadra tosta e bellissima, i ragazzi sono stati straordinari e hanno vinto con merito nonostante un grande equilibrio – le parole del tecnico dell’Atalanta a Dazn -.Abbiamo vinto una gara importante , non è stato , così come lo sarà per chiunque” chiunque”.