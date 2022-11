Serie BKT – risultati

Nell’antivipo di ieri , il Forsinone siconquista i tre contro l’ Ascoli . La sfifa tra i due tecnici campioni del Mondo nel 2006, Cannavaro batte De Rossi in rimonta . Vittorie per Parma e Reggina. Il Bari pareggia al San Nicola contro il Sudtirol.

PARMA-CITTADELLA 3-1

17′ Del Prato (P), 57′ Camara (P), 67′ Benedyczak (P), 71′ Antonucci (C)

IL TABELLINO

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Vazquez; Sohm (72′ Man), Bonny (46′ Camara), Tutino (64′ Benedyczak); Inglese (72′ Bernabé). All. Pecchia

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Visentin, Donnarumma (46′ Carriero); Vita, Pavan (76′ Danzi), Mastrantonio (60′ Magrassi); Lores Varela (87′ Mazzocco); Beretta (76′ Tounkara), Antonucci. All. Gorini

COSENZA-PALERMO 3-2

41′ e 59′ Brunori (P), 45+1′ Florenzi (C), 56′ Rigione (C), 63′ Larrivey (C)

IL TABELLINO

COSENZA (4-3-3): Marson; Rispoli (77′ Camigliano), Rigione, Meroni, Martino; Florenzi (84′ Kornvig), Voca, Calò (76′ Venturi); D’Urso (65′ Brescianini), Merola (76′ Brignola), Larrivey. Allenatore: Viali

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi (71′ Saric), Devetak (30′ Crivello); Segre (72′ Vido), Gomes (81′ Floriano), Broh (82′ Damiani); Valente, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Corini

VENEZIA-REGGINA 1-2

10′ Pohjanpalo (V), 55′ Canotto (R), 76′ Hernani (R)

IL TABELLINO

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Modolo (82′ Pierini), Ceccaroni; Zampano, Crnigoj (61′ Cuisance), Busio, Andersen (60′ Fiordilino), Haps; Johnsen (60′ Cheryshev), Pohjanpalo (70′ Novakovich). All. Vanoli

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo (46′ Di Chiara); Fabbian (46′ Menez), Majer, Hernani; Canotto (80′ Cionek), Gori (67′ Liotti), Rivas (71′ Cicerelli). All. Inzaghi

SPAL-BENEVENTO 1-2

10′ Esposito (S), 74′ Capellini (B), 77′ La Gumina (B)

IL TABELLINO

SPAL (3-4-1-2): Alfonso; Dalle Mura, Meccariello, Peda; Celia (58′ Tripaldelli), Murgia, Esposito, Dickmann (81′ Tunjov); Maistro (58′ Rabbi); Moncini (65′ Almici), La Mantia (46′ Valzania). All. De Rossi

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Leverbe (64′ Forte), Glik, Capellini; Letizia, Improta, Karic, Schiattarella, Foulon (73′ Masciangelo); La Gumina, Farias (84′ Koutsoupias). All. Cannavaro

CAGLIARI-PISA 1-1

50′ Morutan (P), 67′ Lapadula (C)

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo (84′ Zappa), Capradossi, Altare (59′ Obert), Carboni; Deiola, Viola (80′ Makoumbou), Rog (59′ Mancosu); Nandez, Lapadula, Pereiro (59′ Luvumbo). All. Liverani

PISA (4-3-2-1): Livieri; Calabresi (92′ Esteves), Rus, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin (73′ Ionita); Morutan (73′ Mastinu), M.Tramoni (64′ Sibilli); Torregrossa (64′ Masucci). All. D’Angelo

BARI-SUDTIROL 2-2

21′ Tait (S), 37′ Odogwu (S), 43′ Di Cesare (B), 65′ Salcedo (B)

IL TABELLINO

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino (58′ Dorval), Di Cesare, Zuzek, Ricci; Mallamo, Maita, Salcedo (75′ Benedetti); Bellomo (58′ Botta); Antenucci, Scheidler. All. Mignani

SUDTIROL (4-4-2):Poluzzi; Curto, Zaro, Belardinelli, Berra; De Col, Tait (79′ Carretta), Nicolussi, Rover (68′ Casiraghi); Mazzocchi (80′ Pompetti), Odogwu. All. Bisoli

MODENA-PERUGIA 1-1

37′ Di Carmine (P), 45′ Tremolada (M)

IL TABELLINO

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Cittadini, Pergreffi, Azzi (66′ Marsura); Magnino, Gerli, Poli (54′ Armellino); Tremolada; Falcinelli (67′ Ponsi), Diaw. All. Tesser

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Struna (47′ Rosi), Curado, Sgarbi; Beghetto, Bartolomei, Santoro, Casasola; Kouan; Beghetto (73′ Paz); Di Carmine (65′ Melchiorri), Strizzolo (64′ Olivieri). All. Castori

ASCOLI-FROSINONE 0-1 ( giocata ieri venerdì)

70′ Insigne (F)

IL TABELLINO

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta (27’ st Ciciretti); Falzerano (27’ st Adjapong), Collocolo, Ermano, Coligara, Falasco; Dionisi (21’ st Gondo), Mendes (14’ st Lungoyi). All. Bucchi

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta (32’ st Cotali); Rohden (14’ st Insigne), Mazzitelli, Boloca (14’ st Lulic); Mulattieri, Moro (14’ st Borrelli), Garritano (14’ st Bocic). All.Grosso

TERNANA-BRESCIA 0-0

GENOA-COMO (domenica alle 16.15)