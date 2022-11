Sampdoria , Sakic:”sconfitta immeritata”

ggi la Samp non meritava di perdere. Doveva andare diversapemtne, abbiamo preparato la partita come dovevamo farla e nel prmo tempo abbiamo fatto cose bone tanto che non meritavamo di andare sotto.

Purtroppo in questo periodo ci gira tutto contro, paghiamo caro ogni errore. E’ un periodo cosi’, speriamo che piu’ avanti le cose girino meglio”. Cosi’ Nenad Sakic, vice allenatore della Sampdoria, commenta ai microfoni di Sky la sconfitta interna contro il Lecce. “I tifosi ci hanno sempre sostenuto, anche oggi, e quando si perde e’ anche giusto contestare”.