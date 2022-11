Napoli- Udinese 3-2. Azzurri volano a più 11 punti su Milan e Lazio

Il Napoli batte l’Udinese 3-2 e centra centra l’undicesima vittoria consecutiva in Serie A

Gli azzurri perfetti nel primo tempo indirizzano subito il match con Osimhen al (15)’ , il colpo di testa del nigeriano su imbeccata di Elmas supera Silvestri. Al 25′ Deulofeo costretto ad uscire per problemi muscolari al suo posto Succes. I partenopei non rallentano così arriva al (31′) il raddoppio su bella azione Lozano-Zielinsky il tiro del polacco angolato Silvestri è battuto per la seconda volta.

Nella rirpesa l’Udinese è più reattiva , ma in contropiede , Elmas (13′) fa 3-0. Dopo la terza marcatura il Napoli sfiora la quarta rete in due occasioni con Anguissa e Osimhen, poi la luce azzurra si spegna e l’Udinese dinese accorcia con Nestorovski (79′) , poi su errore in controllo di Kim Samardzic (82′), raddoppia ma per i friulani è troppo tardi.

IL TABELLINO

Napoli-Udinese 3-2

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Kim , Juan Jesus (15′ st Ostigard ), Olivera ; Anguissa , Lobotka 6, Zielinski (22′ st Ndombele ); Lozano (15′ st Politano ), Osimhen , Elmas .

Allenatore: Spalletti

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Perez , Bijol , Ebosse ; Ehizibue , Lovric , Walace (26′ st Jajalo ), Arslan (11′ st Samardzic ), Pereyra ; Deulofeu (25′ Success ), Beto 5 (26′ st Nestorovski 6).

Allenatore: Sottil

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 15′ Osimhen (N), 31′ Zielinski (N), 13′ st Elmas (N), 34′ st Nestorovski (U), 37′ st Samardzic (U)

Ammoniti: Juan Jesus (N), Walace (U), Pereyra (U), Mario Rui (N), Ebosse (U)