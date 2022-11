Napoli, Spalletti:”Una vittoria sofferta”

Luciano Spalletti chiude il 2022 con i suo Napoli in testa allaclassifica.

Il tecnico snocciola solo complimenti per tutta la squadra “Tutte le vittorie sono sofferte, i 15 minuti finali di questa sera sottolineano come niente sia stato scontato di quello fatto fin qui – ha spiegato il tecnico a Dazn dopo la sofferta vittoria sull’Udinese -. Devo ringraziare i ragazzi per tutte le vittorie che ci hanno fatto gioire, hanno fatto una prima parte di campionato stratosferica, si sono impegnati tutti, siamo un gruppo bellissimo”.