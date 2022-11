Difficle per la samp il match contro il Lecce di Baroni. Sul finire del primo temo (45+1)vantaggio salentino con Colombo, l’attaccante scuola Milan approfitta di un rimpallo entra in area e fulmina Audero. Nella rirpesa Banda (83′) raddoppia su azione di contropiede con assist (colpo di tacco) di Colombo migliore in campo.

Samp sempre più ultima in classifica Lecce che chiude la prima parte dela campinato a quaota 15 punti