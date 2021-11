Qual. Mondiali Qatar 2022. Italia – Svizzera 1-1

Mezzo passo falso degli azzurri che allo stadio Olimpico paregiano 1-1 con la Svizzera. Al 90′ Jorginho sbaglia un calcio di rigore.

Tutto rimandato a lunedì , quando l’Italia scenderà in campo a Belfast contro l’Irlanda del Nord, che ha battuto la Lituania 1-0. Gli azzurri di mancini non vanno oltre l’1 a 1 contro la Svizzera. Entrambe a pari punti in classifica , con gli elvetici con una migliore differenza gol , avendo realizzato una rete nella tgara di stasera.

la Svizzera passa con Widmer il tiro potente dal difensore piega la mano a Donnarumma e termina in rete. Prima del riposo sucalcio di punizione di Insigne, Di Lorenzo di testa anticipa Sommer e fa 1-1.

nella ripresa gli azzurri sembrano più tonici. Qualche occasione capita sui piedi di Chiesa e Berardi subentrato a Insigne. Al 90′ calcio di rigore per l’Italia , Akanji mette giù in area Berardi , dal dischetto Jorginho che spara alle stelle.

IL TABELLINO

ITALIA-SVIZZERA 1-1

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (35′ st Calabria); Barella (24′ st Cristante), Jorginho, Locatelli (13′ st Tonali); Chiesa, Belotti (13′ st Berardi), Insigne (35′ st Raspadori). A disp.: Sirigu, Meret, Biraghi, Pessina, Scamacca, Bernardeschi, Mancini. Ct.: Mancini.

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez (24′ st Garcia); Zakaria, Freuler; Vargas, Shaqiri (34′ st Sow), Steffen (24′ st Imeri); Okafor (34′ st Frei). A disp.: Omlin, Kohn, Mbabu, Zeqiri, Aebischer, Itten, Comert, Gavranovic. Ct.: Yakin.

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Marcatori: 11′ Widmer (S), 36′ Di Lorenzo (I)

Ammoniti: Chiesa, Insigne (I); Schar, Akanji, Garcia (S)

Espulsi: nessuno

Note: 45′ st Jorginho (I) ha calciato alto un rigore

