Eurolega: Ax Miano domina il Fererbahce 68-43

Grade prestazione dellAx Milano che batte in casa del Fenerbahce 68-43.

Una partita perfetta quella disputata dall’Olimpia Milano contro il Fenerbahce.

In 14 minuti i turchi vanno sotto (32-5). Milano poi ha controllato il match , mettendo in risalto la scarsa prova difensiva e offensiva del Fenerbahce nel,a storia Eurolega.



“E’ una bella vittoria esterna per noi – spiega Melli – visto che abbiamo il doppio turno in Russia settimana prossima”. E’, in fondo, anche il riscatto di Messina contro Djordjevic, protagonista sulla panchina della Virtus Bologna del 4-0 della finale scudetto dell’anno scorso. Tempi ormai passati. Milano guarda avanti e, per ora, tutti dall’alto.