Volkswagen TriO Desenzano,la triplice disciplina sulla sponda bresciana del lago di Garda

Venerdì 14 ottobre alle ore 10 il lancio dell’evento presso la Sala della Musa della Biblioteca “Angelo Anelli”. Triatleti in gara tra Olimpico (15 ottobre) e Sprint (16 ottobre)

Un lungolago che, nell’esordio 2021, ha lasciato tutti i triatleti incantati per la sua bellezza, impreziosita dal pittoresco centro della località bresciana, dal suo grazioso castello ma soprattutto dal caloroso tifo del pubblico. Con Volkswagen TriO Desenzano il 15 e 16 ottobre prenderà nuovamente vita la due giorni di nuoto, ciclismo, corsa sulla sponda bresciana del lago di Garda grazie a TriO Events, Comune di Desenzano del Garda e Volkswagen.

Venerdì 14 ottobre alle ore 10, presso la Sala della Musa della Biblioteca Comunale “Angelo Anelli” (Viale Agello 5, Rivoltella) la presentazione alla stampa della manifestazione, che ha dovuto subire uno slittamento a causa delle elezioni amministrative e che vedrà gli appassionati della triplice sprigionare la propria determinazione nei triathlon Olimpico e Sprint.

“Una manifestazione che unisce sport, divertimento e competizione– dichiara Pietro Avanzi, Assessore allo Sport del Comune di Desenzano del Garda – Dopo il meraviglioso esordio dello scorso anno non potevamo che garantire nuovamente la nostra location nella splendida cornice del Lago di Garda a TriO Events: organizzazione e competenza al servizio di atleti e spettatori che, sono sicuro, accorreranno anche quest’anno numerosi”.

“Come organizzatori ma al tempo stesso amanti della triplice – dichiara Andrea Rosa di TriO Events – portare in casa, proprio lungo i bellissimi tracciati sui quali ci dilettiamo nel tempo libero, lo spettacolo del triathlon rappresenta un’enorme soddisfazione accompagnata dal desiderio di regalare a tutti un weekend di grande divertimento e forti emozioni. Per noi uno degli appuntamenti più sentiti della stagione!”

Partner di TriO Desenzano è ancora una volta la marca Volkswagen, presente con la sua innovativa gamma ID. 100% elettrica. Il SUV Coupé ID.5, il modello più recente della famiglia, sarà esposto al pubblico in Piazza Cappelletti, nel cuore di Desenzano del Garda. Inoltre, le due Volkswagen a zero emissioni, la compatta ID.3 e il SUV ID.4 accompagneranno gli atleti nel percorso di gara, come auto di assistenza in apertura e chiusura del gruppo. Con questa collaborazione, la marca Volkswagen conferma il suo impegno per la promozione di uno stile di vita sostenibile, che il triathlon rappresenta in modo ideale. L’utilizzo efficiente dell’energia, la concentrazione verso obiettivi ambiziosi e il rispetto dell’ambiente che ci circonda sono valori che guidano anche la strategia ACCELERATE della Volkswagen, con cui la marca tedesca punta alla leadership nella mobilità elettrica e digitale.

SABATO 15 OTTOBRE LA DISTANZA OLIMPICA

Dalle ore 14.30 tutti pronti sulla start line, allestita sulla spiaggia del Desenzanino, per l’avvio dell’Olimpico (1500m nuoto – 40km bici – 10km corsa). Nella frazione di nuoto punteranno al largo del golfo di Desenzano attraverso le prime due boe, in seguito alle quali rientreranno sottocosta per l’ultimo tratto, davvero entusiasmante per il coinvolgente supporto della cittadinanza e dei turisti. L’uscita dall’acqua è prevista sulla terrazza antistante piazza Cappelletti, a 200m dalla zona cambio.

La frazione di ciclismo si svilupperà nell’entroterra desenzanese, dopo aver affrontato il lungolago fino a Rivoltella, lambendo le frazioni di Montonale e San Pietro, tra le colline moreniche. A seguire, si entrerà nel territorio di Lonato del Garda, con l’unica vera salita di 600 m e pendenza all’8% tra Centenaro e Castelvenzago (km 9), e nella bellissima Solferino (km 17) per poi dirigersi a Pozzolengo. Dopo aver superato la frazione di Grole, si attraverseranno le ondulate campagne di San Martino della Battaglia, tornando sul tracciato dell’andata e infine, con gli ultimi 7 km, in zona cambio. La frazione di corsa (2 giri da 5 km) si concentrerà sul tratto di gardesana che costeggia il lago, in direzione di Padenghe. Il giro di boa sarà presso la località punta del Vo’ per poi riprendere lo stesso tracciato verso la finish line di fronte a piazza Cappelletti.

DOMENICA SI SCENDE IN CAMPO PER LO SPRINT

Domenica 16 ottobre alle ore 14.30 la partenza dello Sprint (750m nuoto – 20km bici – 5km corsa). Nella frazione di nuoto, dopo la prima boa di disimpegno virando a destra, i triatleti dovranno nuotare lungo un rettilineo per conquistare la boa finale di fronte a piazza Cappelletti. La frazione di ciclismo percorrerà sempre l’entroterra collinare di Desenzano arrivando fino a San Martino della Battaglia dove comincerà il rientro verso Desenzano, mentre la frazione di corsa comprenderà un giro da 5km sullo stesso tracciato del sabato