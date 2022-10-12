Serie BKT – designazioini 9^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 15 ottobre.
VENEZIA – FROSINONE Venerdì 14/10 h. 20.30
MINELLI
DI VUOLO – NIEDDA
IV: TREMOLADA
VAR: SOZZA
AVAR: GARIGLIO
BENEVENTO – TERNANA h. 14.00
VOLPI
GALETTO – DI GIACINTO
IV: PEZZOPANE
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: MASTRODONATO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
CAGLIARI – BRESCIA h. 14.00
CHIFFI
CIPRESSA – SCHIRRU
IV: VIRGILIO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: PAGANESSI
CITTADELLA – SPAL h. 14.00
ZUFFERLI
CAPALDO – LONGO F.
IV: CANCI
VAR: PAIRETTO
AVAR: PERENZONI
COSENZA – GENOA h. 14.00
BARONI
ROSSI M. – FONTANI
IV: VERGARO
VAR: FOURNEAU (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: MOKHTAR (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
MODENA – COMO h. 14.00
LA PENNA
MACADDINO – CECCON
IV: TURRINI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)
AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)
PALERMO – PISA h. 14.00
FELICIANI
PAGNOTTA – RICCI
IV: GEMELLI
VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: LOMBARDO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
PARMA – REGGINA h. 14.00
FABBRI
MIELE D. – SEVERINO
IV: NICOLINI
VAR: DI MARTINO
AVAR: MUTO
BARI – ASCOLI h. 16.15
RUTELLA
MARCHI – SACCENTI
IV: BARATTA
VAR: MARESCA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: MIELE G. (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
PERUGIA – SUDTIROL Domenica 16/10 h. 16.15
MAGGIONI
LOMBARDI – BARONE
IV: UBALDI
VAR: CAMPLONE
AVAR: LONGO S.
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