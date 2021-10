Basket, la nazionale italiana con sindrome di Down conquista il titolo Europeo

Gli azzurri hanno battuto la Turchia nella finale degli Euro Trigames di Ferrara.

Chiara Vingione e Fabio Tomao (Basket For Ever Formia), Alessandro Greco, Alex Cesca e Andrea Rebichini (Anthropos Civitanova Marche) Alessandro Ciceri (Briantea84 Cantù), Antonello Spiga e Davide Paulis (Atletico Aipd Oristano)., ecco gli artefici della stupenda vittoria agli europei consindrome di Down.

Il team di basket allenato da Giuliano Bufacchi, Mauro Dessì e Francesca D’Erasmo ha battuto la Turchia 21-12 nella finale di Ferrara. Per gli azzurri è il quarto successo, dopo le vittorie all’Europeo 2017 e ai Mondiali del 2018 e del 2019, di cui avevamo scritto qui.

A partecipare alla competizione (dal 5 all’11 ottobre) oltre 500 atleti e atlete provenienti da 17 Paesi (Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Stati Uniti) che si sono sfidati in otto discipline: atletica leggera, calcio a cinque, judo, nuoto, nuoto sincronizzato, pallacanestro, tennis, tennistavolo. La manifestazione internazionale è stata promossa dalla Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), dalla Suds (Union for athletes with Down syndrome), dal Comitato paralimpico italiano, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Ferrara, dall’Ufficio scolastico regionale e dall’Università di Ferrara.