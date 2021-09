Serie BKT – Risultati 3^ Giornata

Ecco i risultati dei match Serie BKT 3^ Giornata

la Ternana rimedia la seconda sconfitta casalinga: Dopo il Brescia allo stadio ‘Liberati passa anche il Pisa (1-4) Per i rossoverdi ancora a quota zero in classifica e la terza sconfitta in questo Campionato.

Benevento-Lecce 0-0

Sabato 11 settembre

Alessandria-Brescia 1-3 (55′ Leris, 69′ Jagiello, 74′ Corazza, 93′ Palacio)

Frosinone-Perugia 0-0

Spal-Monza 1-1 (14′ Colombo, 54′ Carlos Augusto)

Como-Ascoli 0-1 (73′ rig. Dionisi)

Ternana-Pisa 1-4 (9′ De Vitis, 30′ rig. Donnarumma, 32′ aut. Sorensen, 57′ Lucca, 85′ Cohen)

Crotone-Reggina 1-1 (43′ Galabinov, 59′ Benali)

Domenica 12 settembre

Cosenza-Vicenza 2-1 (8′ Gori, 61′ Caso, 93′ rig. Meggiorini)

Cremonese-Cittadella 2-0 (21′ Buonaiuto, 73′ Vido)

Pordenone-Parma ore 20.30

CLASSIFICA

Brescia 9

Ascoli 9

Pisa 9

Cittadella 6

Cremonese 6

Frosinone 5

Monza 5

Reggina 5

Parma 4

Benevento 4

Perugia 4

Spal 4

Cosenza 3

Como 2

Lecce 2

Crotone 2

Pordenone 0

Vicenza 0

Ternana 0

Alessandria 0