Motogp Gp di Aragon, Super ‘Pecco’ Bagnaia

Si corona il sogno del pilota italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, nel Gp di Aragon è lui ha conquistare la vittoria in sella alla Ducati.

Bellissmo il duello con Marc Marquez a 4 giri dal termine. L’italiano a disegnato geometricamente le traiettorie lungo la pista del Motorland , rintuzzando gli attacchi dello spagnolo e tagliando il traguardo esultando e festeggiando la prima vittoria in Motogp.

Sul podio un grande avversario , Marc Marquez, arrivato sfinito , terzo Joan Mir con la Suzuki.

Ottima la gara di Aleix Espargarò con l’Aprilia, che dopo il podio di Silverstone, ha tagliato il traguardo in quarta posizione davanti alle Ducati di Jack Miller e di un grandissimo Enea Bastianini rookie Ducati e sesto al traguardo.

Il pilota del Team Avintia ha avuto la meglio sulla KTM di Brad Binder e su Fabio Quartararo. Nella Top Ten anche Jorge Martin (Ducati Pramac) e Takaaki Nakagami (Honda LCR).

Buona la gara di Iker Lecuona (KTM Tech 3), che ha chiuso undicesimo dopo aver battagliato per la settima posizione. A punti anche il team-mate Danilo Petrucci, mentre Valentino Rossi (Yamaha Petronas) e Luca Marini (Ducati Sky VR46 Avintia) hanno chiuso in diciannovesima e ventesima posizione, subito dietro a Maverick Vinales, al debutto in gara con l’Aprilia.

MotoGp Gara Aragon – GP Aragon – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 41:44.422 2 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team +0.673 3 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +3.911 4 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +9.269 5 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +11.928 6 23 Enea Bastianini Ducati Avintia Esponsorama +13.757 7 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +14.064 8 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +16.575 9 89 Jorge Martin Ducati Pramac Racing +16.615 10 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu +16.904 11 27 Iker Lecuona Ktm Tech 3 Ktm Factory Racing +17.124 12 42 Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +17.710 13 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team +19.680 14 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +22.703 15 9 Danilo Petrucci Ktm Tech 3 Ktm Factory Racing +25.723 16 35 Cal Crutchlow Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +26.413 17 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing +26.620 18 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +27.128 19 46 Valentino Rossi Yamaha Petronas Yamaha Srt +32.517 20 10 Luca Marini Ducati Sky Vr46 Avintia +39.073