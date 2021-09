Moto3 Gp do Aragon. Strepitoso Denis Foggia

Dennis Foggia ha vinto il Gran Premio di Aragon classe Moto3, tredicesimo appuntamento del Motomondiale

Il pilota del Team Leopard, ha ingaggiato un bel duello con Deniz Öncü (KTM Tech3), ed ha conquistato la vittoria per soli 41 millesimi. E’ la terza vittoria stagionale per il pilota romano dopo Mugello e Assen. Si tratta invece del secondo podio in carriera per il pilota turco.

Terzo gradino del podio per Ayumu Sasaki (KTM Tech3), che preceduto Izan Guevara (GASGAS).

Non è andata bene per Pedro Acosta e Sergio Garcia, entrambi al primo e secondo posto in classifica generale. Garcia ha sprecato una grande occasione per recuperare punti e che rimane a 46 punti. Foggia è terzo e si porta a 58 punti.

Moto3 Gara Aragon – GP Aragon – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 7 Dennis Foggia Honda Leopard Racing 37:53.710 2 53 Deniz Oncu Ktm Red Bull Ktm Tech 3 +0.041 3 71 Ayumu Sasaki Ktm Red Bull Ktm Tech 3 +0.644 4 28 Izan Guevara Gasgas Gaviota Gasgas Aspar Team +0.708 5 23 Niccolo Antonelli Ktm Avintia Vr46 +0.878 6 16 Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +1.180 7 40 Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +2.133 8 82 Stefano Nepa Ktm Boe Owlride +2.685 9 24 Tatsuki Suzuki Honda Sic58 Squadra Corse +2.786 10 5 Jaume Masia Ktm Red Bull Ktm Ajo +4.714 11 6 Ryusei Yamanaka Ktm Carxpert Pruestelgp +8.275 12 31 Adrian Fernandez Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +9.499 13 63 Syarifuddin Azman Honda Petronas Sprinta Racing +9.645 14 55 Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +14.797 15 54 Riccardo Rossi Ktm Boe Owlride +18.880 16 27 Kaito Toba Ktm Cip Green Power +18.894 17 92 Yuki Kunii Honda Honda Team Asia +19.272 18 11 Sergio Garcia Gasgas Gaviota Gasgas Aspar Team +19.888 19 73 Maximilian Kofler Ktm Cip Green Power +19.933 20 19 Andi Farid Izdihar Honda Honda Team Asia +38.640 21 67 Alberto Surra Honda Rivacold Snipers Team +38.744