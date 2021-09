Malin Baryard-Johnsson fa suo il GP Una regina sotto il cielo di Roma

REGINA DI ROMA – Il pubblico capitolino accorso al Circo Massimo ha applaudito e sostenuto i trentadue binomi scesi in campo per un avvincente percorso base, deciso al barrage con undici contendenti che avevano chiuso senza errori. La svedese Malyn Baryard-Johnsson, medaglia d’oro a squadre a Tokyo2020, ha sbaragliato la concorrenza con la sua baia H&M Indiana: 0 errori e un tempo eccezionale da 36.74 per mettersi alle spalle il secondo classificato, il tedesco Christian Ahlmann che ha fermato il cronometro sul 37.82 assieme al suo Mandato van der Neerheide. Terza piazza per l’olandese Harrie Smolders con 37.89 insieme al suo compagno di gara Monaco. Abdel Said e Bandit Savoie mettono le mani sul quarto miglior tempo del gruppetto degli zeri (38.09 senza errori). Importante prestazione anche per lo svedese Henrik von Eckermann, grazie ad un 38.63 in sella a King Edward, miglior cavallo delle scorse Olimpiadi insieme ad Explosion W che per lui è valso il quinto posto. Emanuele Gaudiano su Nikolaj de Music (4/76.17) e Alberto Zorzi su Clarina (4/77.04) chiudono rispettivamente al 14mo e al 15mo posto. Con il trionfo della dodicesima tappa di Roma del LGCT, Malyn Baryard-Johnsson è la prima amazzone a qualificarsi direttamente ai Super Playoff di Praga, ultimo atto della stagione in programma all’O2 Arena dal 18 al 21 novembre.