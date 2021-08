Pillole di calciomercato. Dezko vicinissmo all’Inter. Nei sogni di Inzaghi c’è anche Insigne. Dybala: ancora non c’è il rinnovo. Milan sulle tracce di Adli

L’attaccante del Napoli e della nazionale nei sogni dell’Inter campione d’Italia.

Il rinnovo del capitano del Napoli stenta concludersi , così l’Inter si fa avanti e l’agente dell’attaccante di Frattamaggiore incontra la dirigenza nerazzurra. La squadra campione d’Italia dopo Edvin Dzeko, vicinissimo ai nerazzurri l’attaccante bosniaco ha ottenuto il via libera dalla Roma: in vista per lui un biennale da 6 milioni di euro bonus compresi. Alla Roma, invece, un conguaglio di quasi due milioni , pensa ad ingaggiare Lorenzo Insigne.

Milan si fa avanti e pressa l Bordeaux per Yacine Adli centrocampista classe 2000 . Le ultime notizie sostengono che ci sono buone possibilità di portare in rossonero il tre-quartista.

Va vanti la trattativa-Juventus-Dybala . Si tratta del rinnovo del contratto. L’esito è ancora incerto Dopo l’incontro interlocutorio tra l’agente dell’argentino, Jorge Antun, e il responsabile dell’area sportiva bianconera, Federico Cherubini (un vertice di circa un’ora a cui ha preso parte anche Carlos Novel, manager che si occupa delle sponsorizzazioni del giocatore), le parti hanno deciso che si vedranno ancora nel week end. La trattativa procede con fiducia da entrambe le parti.