Il Chelsea conquista la Supercoppa Europea, battuto il Villareal 7-6 ai calci di rigore

Il Chelsea ha conquistato la Supercoppa Europea 2021 battendo il Villarreal 7-6 ai calci di rigore. Al Windsor Park di Belfast, 1-1 nei tempi regolamentari con il Chelsea in vantaggio al 27 con la rete di Ziyech ma raggiunto al 73′ da Gerard Moreno dopo una traversa e un palo colpiti dal Villarreal. Nei supplementari nulla è cambiato, mentre nella serie dal dischetto è risultato decisivo Kepa con due parate, l’ultima su Albiol.

IL TABELLINO

CHELSEA-VILLARREAL 7-6 dcr (1-1)

Chelsea (3-4-2-1): Mendy (14′ sts Kepa ); Zouma (20′ st Christensen ), Chalobah , Rudiger ; Hudson Odoi (37′ st Azpilicueta ), Kanté (20′ st Jorginho ), Kovacic , Alonso ; Ziyech (43′ Pulisic ), Havertz; Werner (20′ st Mount ). A disp.: Chilwell, Emerson, James, Thiago Silva, Loftus-Cheek, Abraham. All.: Tuchel .

Villarreal (4-3-3): Asenjo ; Foyth , Albiol , Torres , Pedraza (13′ st Estupinan ); Trigueros (25′ st Gomez ), Capoue (25′ st Gaspar ), Moreno (40′ st Morlanes ); Pino (1′ pts Mandi ), Gerard Moreno , Dia (40′ st Raba ). A disp.: Rulli, Alcacer, Iborra, Cuenca, Pena, Nino. All.: Emery

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 27′ Ziyech (C), 28′ st Gerard Moreno (V)

Ammoniti: Rudiger, Kepa (C); Pino, Raba (V)

Espulsi: nessuno



Serie di Rigori

Chelsea: Havertz parato, Azpilicueta gol, Alonso gol, Mount gol, Jorginho gol, Pulisic gol, Rudiger gol

Villarreal: Gerard Moreno gol, Mandi parato, Estupinan gol, Gomez gol, Raba gol, Foyth gol, Albiol parato