Super Jannik Sinner a Wimbledon: il successo nei quarti contro Roman Safiullin gli vale il primo accesso a una semifinale di uno Slam. A eccezione di un passaggio a vuoto nel secondo set, l’altoatesino domina e si impone 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 sul russo: mai in carriera era arrivato così in fondo in un Major. Adesso, il 21enne di San Candido se la vedrà con Novak Djokovic.

