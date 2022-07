Tour de France undicesima tappa : Magnus Cort al fotofinish.

foto - ©A.S.O. / Balletto Paolino Megève, martedì 12 luglio – Il fotofinish è stato necessario per determinare il vincitore della tappa 10 tra Magnus Cort Nielsen e Nick Schultz a Megève Altiport e il danese, che è stato il più combattivo della prima settimana, ha finalmente ottenuto la vittoria che stava cercando da quando Grand Départ del Tour de France nel suo paese. Tadej Pogacar ha mantenuto il vantaggio assoluto con un piccolo margine di 11'' su Lennard Kämna. Arrivo 1. Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) in 3h18'50'' 2. Nicholas Schultz (Team BikeExchange-Jayco) a 00'' 3. Luis Leon Sanchez (EF Education-EasyPost) a 07'' CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in 37h11'28'' 2. Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) a 11'' 3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a 39'' Maglie Gialla Tadej Pogacar (Emirati Arabi Uniti Team Emirates) Verde Wout van Aert (Jumbo-Visma) Pois Simon Geschke (Cofidi) Bianca Tadej Pogacar (Emirati Arabi Uniti Team Emirates)

