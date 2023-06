Azzurrini di Nunziata sconfitti a La Plata (Argentna) nel match giocato allo stadio Diego Armando Maradona.

Poteva finire meglio per gli azzurrini di Nunziata invece nel match decisivo giocato allo stadio Diego Armando Maradona di la Plata , l’Uruguay batte 1-0 l’‘Italia nella finale dei Mondiali Under 20 in Argentina. Il gol della ‘celeste’ di Luciano Rodriguez all’86’.

Nella finale per il terzo sraele ha battuto 3-1 la Corea del Sud: reti di Binyamin, Seung Won Lee, Senior e Khalaili.