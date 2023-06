Gli omaggi e i saluti a Silvio Berlusconi da ogni parte d’Italia e dal Mondo

Silvio Berlusconi è morto a 86 anni. Il presidente del Monza, ma soprattutto di quel grande Milan. Gli omaggi e i saluti dei protagonisti del pallone non hanno tardato ad arrivare da ogni parte d’Italia e dal Mondo

Massimiliano Allegri

”nel rendergli omaggio in questo giorno di grande dolore vorrei sottolineare il suo grande carisma e la sua visione del mondo che non aveva limiti. Fiducioso ed estremamente positivo nel programmare il futuro. Questa voglia di vivere e di lottare per ogni traguardo è un’eredità che ha lasciato a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di collaborare con lui e che non verrà dimenticata. Max Allegri”.

Fabio Capello

Lo ricordo come un uomo sempre attento, una cosa che mi ha sempre impressionato è che aveva un block-notes e una penna durante tutte le riunioni. Aveva una buona memoria, ma prendeva sempre appunti ascoltando tutti. Ho partecipato e ho assistito a tanti suoi incontri con i collaboratori. Molti, naturalmente, si svolgevano a Milanello pure quelli preparatori alla nascita di Forza Italia. In molti lo mettevano in guardia, gli dicevano di stare attento, ma alla fine vidi nascere un partito che diventò presto il primo d’Italia. Era un uomo che raggiungeva sempre i suoi obiettivi: ha costruito una televisione in un campo dove tutti avevano fallito: Agnelli, De Benedetti in primis. Non posso che dire grazie a Silvio Berlusconi per tutto quello che ha fatto per me, per noi, per l’Italia”.

MONZA: “PER SEMPRE CON NOI, GRAZIE DI TUTTO”

Per sempre con noi. Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente”

IL SALUTO DEL MILAN: GRAZIE PRESIDENTE, SEMPRE CON NOI”

“AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. “Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c’è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan”. Grazie Presidente, per sempre con Noi.

ADRIANO GALLIANI: “IMMENSO DOLORE, CON TANTO AMORE RIPOSA IN PACE”

Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l’amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore. Adriano Galliani

ARRIGO SACCHI IN LACRIME: “STO MALE, ERA UN GENIO”

.Arrigo Sacchi piange, al telefono con l’ANSA: lunghe fasi di silenzio, non riesce a gestire il dolore per la morte del suo “amico geniale al quale devo tutto”. “Silvio Berlusconi è stato un uomo generoso – aggiunge l’ex tecnico del Milan che vinse tutto”.

CARLO ANCELOTTI: “LATRISTEZZA DI OGGI NON CANCELLA I MOMENTI FELICI PASSATI

Questo il ricordo di Carlo Ancelotti su Twitter: “Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente”.

MALDINI: “MAI NESSUNO SARÀ COME TE”

Paolo Maldini storico cpitano dei rossoneri: “Ci lascia un genio, visionario e sognatore, Un amico che ha cambiato la storia della nostra Italia. Grazie di tutto Presidente, hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni, nessuno sarà mai come te”.

INZAGHI: “GRAZIE PRESIDENTE, UNICO PRESIDENTE

Sui social anche Pippo Inzaghi ha ricordato Berlusconi: “Dopo oltre un decennio al suo fianco, sono certo che tra tutte le foto che La ritraggono avrebbe scelto proprio questa. Porterò per sempre nel cuore la sua intelligenza, la sua capacità di circondarsi sempre di persone valide e perspicaci, la sua esuberanza e la sua fame di vittoria:

NESTA: “IMMENSO PRESIDENTE”

“Non ci sono parole sufficienti per testimoniare stima e gratitudine. Riposa in pace immenso Presidente”. Così Alessandro Nesta ricorda su Twitter Silvio Berlusconi. L’ex difensore del Milan pubblica anche una foto che lo ritrae abbracciato a Berlusconi con il trofeo della Champions League appena conquistata dai rossoneri.

IL MESSAGGIO DI KAKA’

È con profonda tristezza che ricevo la notizia della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La mia vita sarà per sempre legata al Milan e questo è dovuto all’opportunità che mi è stata data da lui. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la sua famiglia in questo momento di tristezza.

PIRLO: “I TUOI INSEGNAMENTI RESTERANNO CON ME”

Un grande uomo, un grande Presidente. Ho avuto l’onore e la fortuna di aver vissuto tanti momenti insieme. I tuoi preziosi insegnamenti resteranno sempre con me. Grazie Silvio mancherai

GATTUSO: “IMMORTALE”

Intervistato da TMW, Gennaro Gattuso ha ricordato così Berlusconi: “Era un uomo con un carisma impressionante. Ha cambiato la storia del Milan. Noi dovevamo pensare solamente a portare gli scarpini, quando parlava ti entrava dentro. Era straordinario.”.

LEGA SERIE A, CASINI: “PROTAGONISTA ASSOLUTO DEL NOSTRO CALCIO”

“Il Presidente Berlusconi e’ stato un protagonista assoluto del calcio per decenni. Ha fatto la storia di questo sport, modificandone i paradigmi e innovando sempre, portando il calcio italiano sul tetto d’Europa e in cima al mondo. La Lega Serie A si unisce commossa al dolore della famiglia e di tutti gli italiani”. Cosi’ il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, commenta cosi’ la scomparsa di Silvio Berlusconi oggi all’eta’ di 86 anni.

ANDREA ABODI: “LASCIA UN VUOTO ENORME NEL PAESE E NELLO SPORT”

“Berlusconi lascia un vuoto enorme nel Paese e nello sport“. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ricordando Silvio Berlusconi a margine di un evento Special Olympics al Coni.

IL CORDOGLIO DEL NAPOLI

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis, con la moglie Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi.”

DE LAURENTIIS: “PERDIAMO UN AUTENTICO CAMPIONE”

“Con Silvio Berlusconi perdiamo un personaggio importante della storia italiana. Un imprenditore geniale, un politico straordinariamente coinvolgente, un grande uomo di comunicazione. Lo ricordo sempre affabile, ironico e molto determinato. Ci siamo confrontati spesso su tanti argomenti e ci siamo sentiti anche di recente. Il mio cordoglio a tutta la sua grande famiglia”.

INTER: “CON NOI HA RESO MILANO IL CUORE DEL CALCIO MONDIALE”

Il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l’Inter e il suo Milan hanno reso la città di Milano il cuore del calcio mondiale.

LAZIO: “IMPRENDITORE ILLUMINATO”

“Il Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito apprende con profondo dolore la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi. Il mondo dello sport perde un grande innovatore, protagonista indiscusso del calcio italiano e non solo, a partire dalla seconda metà degli anni ‘80 con i trionfi internazionali del Milan, fino ai giorni nostri come artefice della rinascita dell’A.C. Monza. Il club biancoceleste rivolge alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze”.

IL CORDOGLIO DELLA FIORENTINA

Il Presidente Rocco Commisso ha voluto così esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Sono vicino alla famiglia Berlusconi per la loro perdita. Silvio Berlusconi, leader politico e istituzionale, è stato un punto di riferimento e un modello vincente per lo sport italiano e per l’imprenditoria nazionale e internazionale. Da parte mia, della mia famiglia e di tutta la Fiorentina le più sentite condoglianze per il grave lutto”.

IL SALUTO DELL’UDINESE: “UOMO CHE HA SEGNATO LA STORIA”

Gianpaolo Pozzo e tutta l’Udinese esprimono il proprio cordoglio e dolore per la morte di Silvio Berlusconi, uomo che ha segnato la storia dell’imprenditoria e del calcio italiano. Da parte del club la vicinanza ai suoi familiari e a tutte le componenti del Monza.

L’OMAGGIO DEL VERONA E DELLO SPEZIA

“Il Presidente Setti e tutto il Club esprimono sincero cordoglio alla famiglia Berlusconi e a tutto il Monza per la scomparsa del Patron Silvio”, il comunicato del Verona. Segue quello dello Spezia. “Spezia Calcio si stringe attorno alla famiglia Berlusconi e al Monza per la scomparsa del Patron Silvio. Le più sentite condoglianze da parte del Club”.

REAL MADRID: “RIPOSA IN PACE”

“Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leggendario presidente del Milan dal 1986 al 2017 e attuale presidente del Monza”. Il Real Madrid – si legge sul sito del club della Liga spagnola – “desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli di Milan e Monza. Riposa in pace”.

MANCINI: “UOMO STRAORDINARIO DI POLITICA E SPORT”

La morte di Silvio Berlusconi “e’ un grande dispiacere, credo che sia un grande dispiacere per tutti quanti perche’ Berlusconi per lo sport e’ stato un uomo straordinario, per la politica anche, quindi oggi e’ un giorno molto triste”. Lo ha detto il ct della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, oggi a Firenze, a margine di un evento al Centro tecnico federale di Coverciano.

MALAGÒ: “LO SPORT GLI DEVE MOLTISSIMO”

“Lo sport gli deve moltissimo. Trentuno anni, 29 trofei di cui 13 internazionali. Non a caso il Milan fino a pochi mesi fa era la squadra più titolata in assoluto. Impressionante la bacheca, merito della sua genialità, della sua generosità e capacità organizzativa. Un uomo di sport poliedrico”. Cosi’ il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi.

FIGC, GRAVINA: “VINCENTE INNOVATIVO”

“Silvio Berlusconi ha cambiato la storia del calcio italiano, è stato un vincente che ha saputo imprimere un’impronta chiara e indissolubile nello sviluppo del nostro mondo. Il suo contributo in termini di passione, di innovazione e di investimenti, sempre con un’attenzione particolare al bel gioco e al divertimento, è stato fondamentale per l’affermazione del nostro movimento in campo internazionale”. La Figc e lo stesso Gravina “si uniscono al cordoglio dei familiari”.

BUFFON: “PRESIDENTE DI CALCIO VISIONARIO”

“Oggi diciamo addio a Silvio Berlusconi, un presidente di calcio visionario, appassionato e romantico. Ha trasformato il Milan in una potenza mondiale, conquistando i cuori di milioni di tifosi. Il suo lascito nel mondo del calcio sarà per sempre ricordato”.

MONTELLA: “FIERO DI AVERTI REGALATO ULTIMO TROFEO COL MILAN”

“Fiero di averti regalato l’ultimo trofeo da Presidente del tuo amato Milan. Riposa in pace”. Così Vincenzo Montella su Instagram rende omaggio all’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi.

ZOFF: “TUTTO IL RESTO È PASSATO”

“Non ho avuto molte occasioni di incrociare Silvio Berlusconi, nel mondo del calcio, non ero al Milan… Dispiace per la sua scomparsa. Tutto il resto è passato”. Dino Zoff, il Mito del calcio italiano, al telefono con l’ANSA para ogni possibile rievocazione delle dimissioni che nel 2000 rassegnò da ct della nazionale, a causa delle critiche rivoltegli da Silvio Berlusconi, allora presidente Milan, per la finale dell’Europeo persa con la Francia dopo il golden gol di Trezeguet. “Ha cambiato il calcio? Non lo so – aggiunge Zoff -, non so in che senso. Ha avuto una squadra che ha contribuito a far vincere tanto, come ha vinto tanto la Juventus. Il calcio si cambia nell’ambito di queste vittorie”.

SASSUOLO: “MANCHERA’ A TUTTI”

Tutto il Sassuolo Calcio, con profonda tristezza, ha appreso la notizia della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, uomo dotato di un raro talento: realizzare i sogni. Il nostro pensiero e le nostre più sincere condoglianze vanno alla Famiglia, agli amici più cari e all’intero Monza. Ci uniamo a loro in questo momento di grande dolore. Mancherà a tutti.

SERIE B, BALATA: “HA FATTO CRESCERE IL CALCIO ITALIANO”

Cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi viene espresso, in una nota, dalla Lega Serie B. “La Lega B con il presidente, Mauro Balata, e le associate si stringe attorno alla famiglia, all’Ac Monza e al suo vicepresidente Adriano Galliani per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Una figura che anche la Lega Serie B ha potuto apprezzare e ammirare per le sue grandi capacita’ imprenditoriali, qualita’ – prosegue la nota – che hanno contribuito, cosi’ come anche nel passato con il Milan, al raggiungimento di grandi successi e alla crescita di tutto il movimento calcistico italiano.

ALBERTINI: “HA VISSUTO DA PROTAGONISTA”

“E’ stato un protagonista del nostro paese, dallo sport alla comunicazione fino alla politica. Ha vissuto la sua vita sempre da protagonista”. Cosi’ a LaPresse Demetrio Albertini, storica bandiera del Milan, commentando la notizia della morte di Silvio Berlusconi.

EVANI: “UN GIORNO TRISTE, PERSONA GENIALE”

“E’ un giorno triste per me, provo grande dispiacere, fin dal primo giorno al Milan mi dimostro’ considerazione e affetto, se ne va una persona geniale e lungimirante e anche riconoscente e generoso”. E’ il ricordo di Silvio Berlusconi da parte Alberico Evani che in rossonero e’ stato fra i protagonisti di grandi successi: due scudetti, due Coppe dei Campioni e altrettante Coppe Intercontinentali,.

FIFA, INFANTINO: “GRAZIE PER AVERCI FATTO AMARE QUESTO GIUOCO”

“C’e’ una frase che viene sempre citata dai giocatori che, nel tempo, hanno costruito la grandezza e i successi del Milan. Le parole che Silvio Berlusconi diceva loro al primo incontro in assoluto: “La nostra missione sara’ quella di vincere in Italia, in Europa e nel mondo. Attraverso il bel giuoco”. Con quella u, che tutti consideravano un vezzo. Molti lo guardavano come un visionario, e avevano ragione. A livello calcistico aveva previsto tutto molto prima degli altri, e infatti e’ diventato il presidente piu’ vincente nella storia del club”. Lo scrive, su Instagram, il presidente della Fifa, Gianni Infantino. “Negli ultimi tempi, da proprietario del Monza, ha realizzato un altro sogno, perche’ nei sogni le dimensioni non contano. Possono anche essere contenuti dentro una piccola citta’. Lo voglio ricordare proprio cosi’, come la persona che – nel nostro amato sport – ha sognato e poi ha trasformato i pensieri in realta’. Un forte abbraccio e sentite condoglianze a tutti coloro che gli hanno voluto bene. E grazie per averci fatto amare quel gioco straordinario. Anzi, quel giuoco”.