Due giorni della Sibilla – Campi di Norcia ha vissuto due giorni di sport e solidarietà

Due giorni di grande atletica, ma anche due giorni per riflettere e aiutare chi ha bisogno. Questo e molto altro è stata la Due Giorni della Sibilla, che il Club Supermarathon e il Trail Running Brescia hanno allestito a Campi di Norcia (PG) dividendosi gli impegni attraverso due prove diverse nella loro impostazione ma in fin dei conti molto vicine nel loro spirito, fatto di corsa in mezzo alla natura e di sforzi prolungati

.(foto:i premiati 8 ore).

Al sabato la 8 Ore della Sibilla ha visto prevalere Matteo Amelio con 72,220 km, secondo Stefano Bonsangue con 68,800 km, e terzo Giampiero Crucianelli con 66,690 km, mentre per quanto riguarda le donne medaglia d’oro Federica Lovisetto con 66,699 km, argento per Simona Oggero con 53,020 km e bronzo per Maria Grazia Caroli con 46,170 km.

Domenica è stata la volta dell’Ultratrail della Lenticchia. Sui 48 km prima posizione per Federico Frittelloni (Cus Camerino) in 4h47’29”, arrivato insieme a Matteo De Angelis (Avis Ascoli Marathon), terza posizione per Fabrizio Falappa (Atl.Cingoli) a 4’36”. Quinta assoluta e prima fra le donne Giulia Magnesa (Atl.Casone Noceto) in 5h48’08” con 13’54” su Simona Gaspari (Avis Ascoli Marathon), terza in 7h23’08” Silvia Baroni (Maratonabili Onlus). Sui 28 km prima posizione per Davide Alesi (Avis Ascoli Marathon) in 3h13’16” e per Morena Cavallari (Atl.Orte) in 3h58’07”.

Tanti coloro che si sono fatti trovare pronti per la due giorni umbra, gestita grazie anche ai tanti volontari impegnati nella gestione dei vari servizi attraverso più ore di condivisione. Tutti gli incassi del weekend vanno al “Centro Soccorso Sub Roberto Zocca-Angeli Neri di Cesena”, ben conosciuto nella zona di Norcia per l’abnegazione dimostrata nei giorni bui del terremoto del 2016 e ora impegnato nel risollevare il proprio territorio dalla dolorosa alluvione delle scorse settimane. Ancora una volta Campi di Norcia ha dimostrato di essere ancora più che viva e per nulla prostrata dalla tragedia naturale di pochi anni fa.