Nations League: Inghilterra – Italia 0-0

A Wolverhampton a porte chiuse , l’Italia pareggia 0-0 contro l’Inghilterra e mantiene la vetta del gruppo 3 della Lega A con 5 punti.

Un passo alla volta, così gli Azzurri di Mancini continuano nella crescita post-eliminazione dal Mondiale Qatar 2022. Segnali positivi nel match contro l’Inghilterra, sopratutto per il debutto in maglia azzurra di Gatti, ma anche per le quattro palle gol , in particolare quella sui piedi di Tonali (25′) con la respinta furtunosa di Ramsdale, poi quella di Pessina nel finale del primo tempo. Ad inizio match palla gol sui piedi di Frattesi dopo un abella combinaziona eco pellegrini . il diagonale termina di poco fuori . L’Inghilterra risponde al (9′) con Mount il tiro deviato sulla traversa da Donnarumma . Nella rirpesa , gli azzurri calano leggermente e gli inglesi guadagnano campo. Al 52′ Sterling si divora il vantaggio ciccando la palla a porta vuota .

Alla fine del match il risultato sembra giusto , forse gli azzurri meritavano qualcosa in più , ma il lavoro di mancini sembra stia dando i giusti frutti.

Da segnalare l’easordio in magklia azzurra di Esposito.

Martedì in campo contro la Germania.

IL TABELLINO

INGHILTERRA-ITALIA 0-0

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale ; James , Maguire , Tomori (43′ st Guehi ), Trippier ; Rice (20′ st Phillips ), Ward-Prowse ; Sterling (34′ st Saka), Mount (20′ st Bowen ), Grealish ; Abraham (20′ st Kane ). A disp.: Pope, Pickford, Stones, Walker, Coady, Bellingham, Gallagher. All.: Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma ; Di Lorenzo , Gatti , Acerbi , Dimarco (42′ st Florenzi ); Frattesi , Locatelli (19′ st Gnonto ), Tonali ; Pessina (43′ st Cristante ), Scamacca (32′ st Raspadori ), Pellegrini (19′ st Esposito ). A disp.: Gollini, Meret, Luiz Felipe, Calabria, Politano, Barella, Scalvini. All.: Mancini

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: –

Ammoniti: Locatelli (I), Grealish (IN), Gatti (I), Ward-Prowse (IN), Tonali (I)