F1 Gran Premio dell’Arzebaijan: doppietta Red Bull, primo Verstappen , secondo Perez. Ferrari entrambre ritirate

Doppietta Red Bull a Baku: vince Verstappen davanti a Perez e Russell. Doppio zero per la Ferrari: Leclerc si ritira quando è in testa, la gara di Sainz termina dopo nove giri per un problema idraulico. L’olandese prende il largo nel Mondiale. Tra una settimana si corre in Canada

Classifica del GP di Baku 2022:

POS. PILOTA TEAM TEMPO 1 M. Verstappen (M) Red Bull / 2 S. Perez (D) Red Bull + 18″3 3 G. Russell (D) Mercedes + 41″6 4 L. Hamilton (D) Mercedes + 65″3 5 P. Gasly (D) AlphaTauri + 67″6 6 S. Vettel (D) Aston Martin + 75″2 7 F. Alonso (D) Alpine + 80″7 8 D. Ricciardo (M) McLaren + 82″7 9 L. Norris (D) McLaren + 84″7 10 E. Ocon (M) Alpine + 96″9 11 V. Bottas (M) Alfa Romeo + 1 giro 12 A. Albon (D) Williams + 1 giro 13 Y. Tsunoda (D) AlphaTauri + 1 giro 14 M. Schumacher (D) Haas + 1 giro 15 N. Latifi (M) Williams + 1 giro 16 L. Stroll (M) Aston Martin Ritiro 17 K. Magnussen (D) Haas Ritiro 18 G. Zhou (D) Alfa Romeo Ritiro 19 C. Leclerc (D) Ferrari Ritiro 20 C. Sainz (M) Ferrari Ritiro

CLASSIFICA PILOTI F1 2022 1 M. Verstappen Red Bull 150 2 S. Perez Red Bull 129 3 C. Leclerc Ferrari 116 4 G. Russell Mercedes 99 5 C. Sainz Ferrari 83 6 L. Hamilton Mercedes 62 7 L. Norris McLaren 50 8 V. Bottas Alfa Romeo 40 9 E. Ocon Alpine 31 10 F. Alonso Alpine 16 11 P. Gasly AlphaTauri 16 12 K. Magnussen Haas 15 13 D. Ricciardo McLaren 15 14 S. Vettel Aston Martin 13 15 Y. Tsunoda AlphaTauri 11 16 A. Albon Williams 3 17 L. Stroll Aston Martin 2 18 G. Zhou Alfa Romeo 1 19 N. Latifi Williams 0 20 M. Schumacher Haas 0 CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022 1 Red Bull 279 2 Ferrari 199 3 Mercedes 161 4 McLaren 65 5 Alpine 47 6 Alfa Romeo 41 7 AlphaTauri 27 8 Haas 15 9 Aston Martin 15 10 Williams 3